Раде предлагают привлечь к ответственности депутатов-предателей присяги
16:58, 26 января 2015Политика
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В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект № 1842.
Депутатов-предателей могут привлечь к ответственности / Радио Свобода
Народный депутат Антон Геращенко (фракция «Народный фронт») внес на рассмотрение парламента проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к генеральному прокурору Украины о привлечении к ответственности депутатов Автономной Республики Крым и Севастопольского городского совета» (№ 1842).
Читайте также"Герои Украины" в Крыму принимают российское гражданство и пишут стихи о НовороссиюВ настоящее время текст проекта постановления на официальном сайте ВР отсутствует.
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