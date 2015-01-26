Раде предлагают привлечь к ответственности депутатов-предателей присяги

Народный депутат Антон Геращенко (фракция «Народный фронт») внес на рассмотрение парламента проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к генеральному прокурору Украины о привлечении к ответственности депутатов Автономной Республики Крым и Севастопольского городского совета» (№ 1842).

Читайте также"Герои Украины" в Крыму принимают российское гражданство и пишут стихи о НовороссиюВ настоящее время текст проекта постановления на официальном сайте ВР отсутствует.