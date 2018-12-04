Джемилев прокомментировал увольнение постпреда Порошенко в Крыму

3 декабря Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя в Автономной Республике Крым.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев прокомментировал увольнение постоянного представителя Президента в АРК Бориса Бабина.

Во вторник, 4 декабря, на пресс-конференции в Киеве Мустафа Джемилев сообщил, что президент Украины обсуждал вопрос работы представительства президента в АРК несколько месяцев назад, передает ATR.

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"У президента был со мной разговор по поводу работы представительства 3-4 месяца назад. Он выражал свое недовольство и спрашивал моего мнения. Я тогда сказал, что Бабин — не наша кандидатура. Что он сам его назначил. Я не знаю, кому Бабин сейчас создал неудобства. Может, на ситуацию повлияла поездка парламентской следственной комиссии в Херсонскую область. Там Борис Бабин представил резонансный доклад о коррупции и разжигании сепаратизма в регионе. Но глава администрации представил совсем другую — радужную картину президенту. Сейчас будет решаться вопрос, у нас пока нет кандидатур. Мы будем решать", — сообщил Джемилев.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым. На своей странице в Facebook Борис Бабин написал, что борьбу за деоккупацию Крыма никто не прекращает.