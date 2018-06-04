Неделя в цифрах

2-3 года цены на нефть могут держаться на уровне 50-60 долларов за баррель, прогнозирует мировой нефтяной гигант ВР. В то же время, Международное рейтинговое агентство Fitch допускает, что в 2015 году нефть Brent может стоить 55 долларов за баррель, WTI - 50 долларов за баррель.

10% украинских предприятий, не более, почувствуют эффект от снижения единого социального взноса (с 41% до 16,4%), отмечают в Государственной регуляторной службе.

12 человек были травмированы в результате взрыва у здания Московского районного суда Харькова. 8 из них были госпитализированы. Правоохранители расценивают инцидент как теракт.

10 место в мировом рейтинге производителей стали сохранила за собой Украина, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

18 претендентов подали документы в конкурсную комиссию по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

29 человек погибли и 93 получили ранения различной степени тяжести во время артобстрела микрорайона «Восточный» в Мариуполе. По информации местных властей, под «Грады» боевиков попали 53 многоэтажных и 14 частных домов, 4 школы и 3 детсада. Кроме этого, на минувшей неделе 8 человек погибли и 13 получили ранения в результате обстрела остановки общественного транспорта в Донецке.

39 семьям погибших героев Небесной Сотни территориальные органы Госземагентства выдали разрешения на разработки проектов землеустройства по отводу земельных участков в собственность. На начало 2015 года общее количество таких граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков, составляет 145 человек. Кроме того, Министерство социальной политики увеличило максимальный размер пенсий по потере кормильца для семей погибших на Майдане до 8 500 гривень.

62% украинцев, которые подлежат мобилизации, получили повестки. Стопроцентное оповещение о мобилизации Минобороны констатируют в Хмельницком, Полтаве, к ним приближается Винница, Киевская, Черниговская, Херсонская и Николаевская области.

95-97% украинцев не касается введение нового налога – налога на роскошь, считает министр финансов Украины Наталья Яресько.

242 дня украинские военнослужащие удерживали донецкий аэропорт, но после ожесточенных боев, которые привели к обрушению конструкций зданий терминалов, вынуждены были отойти с позиций. Силы АТО продолжают удерживать части аэропорта, которые еще пригодны для обороны.

500 квадратных километров украинской территории захватили боевики после подписания Минских соглашений в сентябре 2014 года.

900 уголовных производств относительно преступлений против участников Майдана, в частности, по фактам убийств, огнестрельных ранений и нанесения тяжких телесных повреждений, объединены в одно общее уголовное производство, сообщают в Генеральной прокуратуре.

2 101 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, были усыновлены в 2014 году в Украине. В том числе, 519 из них – иностранными гражданами, сообщают в Минсоцполитики.

2 300 заявок о предоставления убежища получила Польша от граждан Украины (в основном, жители Донбасса и оккупированного Россией Крыма) по итогам 2014 года. Это в 50 раз больше, чем в 2013 году. В польской администрации по делам иностранцев отмечают, что за первые две недели текущего года такие заявки подали чуть больше 60 граждан Украины.

4 500 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины получили статус участника боевых действий, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

8 000 – 9 500 тысяч российских солдат могут сейчас находиться на востоке Украины, сообщил президент Петр Порошенко, ссылаясь на данные украинских спецслужб.

11 000 человек за два дня подали заявки на вступление в новую патрульную полицию Киева, которая начнет свою работу вместо ГАИ. Планируется, что заработная плата сотрудников системы правопорядка составит 6-8 тыс гривен.

15 500 украинцев уже подали заявки в миграционные органы на получение биометрических паспортов.

19 051 единицу вооружения и военной техники, необходимых Вооруженным силам, восстановили и отремонтировали в Украине за время проведения антитеррористической операции. По данным Генерального штаба, 17 889 единиц отремонтировали ремонтно-восстановительные бригады воинских частей, а остальную технику - специализированные бригады государственных предприятий.

39 527 гривень налогов придется в 2015 году на каждого украинца. Кроме того, по данным исследовании центра CASE-Украина, доля государственного долга на каждого работающего украинца составляет, на сегодняшний день, около 56,6 тыс гривен.

900 000 человек стали вынужденными переселенцами с оккупированных Россией украинских территорий. В Минсоцполитики прогнозируют еще большее увеличение количества переселенцев из-за активизации боевых действий.

200 000 000 долларов мировая экономика теряет ежегодно из-за стихийных бедствий, говорится в послании Генерального секретаря ООН.

260 000 000 гривень планирует выделить Кабинет министров на оплату коммунальных услуг и аренды жилья за январь вынужденным переселенцам, подавшим соответствующие заявки. Таковых, по данным Минсоцполитики, более 22 000 человек.

425 000 000 евро дополнительных средств Франция выделит на борьбу с терроризмом. Как сообщает премьер страны, подобное увеличение расходов необходимо направлено на борьбу с растущей угрозой со стороны экстремистов, поскольку в одной только Франции необходимо держать под наблюдением 3 тысячи человек.

2 500 000 000 гривеньуплатили в бюджет Украины налогоплательщики с момента введения в стране военного сбора (3 августа 2014 года).

1 375 000 000 000 рублей планирует потратить Россия на стабилизацию своей экономики. Изначальный проект «Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» был рассчитан на 2,7 трлн рублей, но после учета критики со стороны министерства финансов и предложений других ведомств, согласованный проект «похудел».

Маргарита Андреева