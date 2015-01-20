Боевики захватили 500 кв. км украинской территории после подписания Минских соглашений
22:22, 20 января 2015Политика
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Полтысячи квадратных километров украинской территории захватили боевики с помощью российских войск со времени подписания Минских соглашений в сентябре 2014-го года.
REUTERS
Об этом 20 января в вечерней программе на "5 канале" сообщил спикер МИД Евгений Перебийнис.
По его словам, Россия дестабилизирует ситуацию в Украине, чтобы "максимально сместить линию разграничения в своих интересах, а потом закрепить эти позиции на переговорах в Берлине".
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