Боевики захватили 500 кв. км украинской территории после подписания Минских соглашений

22:22, 20 января 2015
Политика
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Полтысячи квадратных километров украинской территории захватили боевики с помощью российских войск со времени подписания Минских соглашений в сентябре 2014-го года.

REUTERS

Об этом 20 января в вечерней программе на "5 канале" сообщил спикер МИД Евгений Перебийнис.

По его словам, Россия дестабилизирует ситуацию в Украине, чтобы "максимально сместить линию разграничения в своих интересах, а потом закрепить эти позиции на переговорах в Берлине".

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