Более 4,5 тысяч военных ВСУ получили статус участника боевых действий
09:55, 20 января 2015Политика
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Более 4,5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины получили статус участника боевых действий.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев на брифинге в Киеве.
«На сегодня статус участника боевых действий получили более 4,5 тыс. военнослужащих ВСУ», - сказал он.
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1 тыс. 987 военнослужащих поощрены государственными наградами, 2 тыс. 915 - знаками отличия Минобороны и ценными подарками от министра обороны, 1 тыс. 181 военнослужащий награжден почетными нагрудными знаками отличия начальника Генштаба, 1 тыс. 443 участника АТО получили воинское звание досрочно.
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