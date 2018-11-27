"Путину он не нужен": Коломойский рассказал, когда Украина вернет Донбасс

Коломойский убежден, что только договорившись с людьми, которые живут на оккупированном Донбассе, можно вернуть его в состав Украины.

Бизнесмен, бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский считает, что Украина быстро вернет Донбасс, но это может произойти только путем переговоров.

Об этом он рассказал во время интервью главному редактору издания "Левый берег" Соне Кошкиной, которое обнародовано в Youtube 27 ноября, передает ТСН.

Коломойский убежден, что только договорившись с людьми, которые живут на оккупированном Донбассе, можно вернуть его в состав Украины.

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"Донбасс Украина должна вернуть достаточно быстро. С Крымом будет несколько труднее, но все равно вернем. Все зависит от наших политиков и Путин тут ни при чем. Надо договориться с теми людьми, которые на Донбассе", - сказал он.

Бизнесмен считает, что Путину Донбасс не нужен в составе РФ и ему выгоднее интегрировать эту территорию в Украину.

"То, что говорят, что вот там сидит Путин и всем руководит - это смешно. Путину этот груз не нужен. Ему выгоднее было бы интегрировать Донбасс в Украину, чтобы разрушать ее изнутри. Путин не единственный кто решает этот вопрос. Единственное, он не позволит вернуть Донбасс военным путем", - добавил Игорь Коломойский.

Как сообщал УНИАН, ранее Коломойский прокомментировал слухи о переезде из Женевы в Израиль.