Польша исключила возможность участия своей армии в конфликте в Украине

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Польское радио.

Коморовский таким образом прокомментировал слова бывшего оппозиционера Збигнева Буяка, который заявил, что "было бы фантастически, если бы польские солдаты смогли воевать в Донецке".

По словам Коморовского, слова Буяка были несерьезными и угрожающими, тем более, что они прозвучали от кандидата на должность главнокомандующего вооруженных сил Польши.

Читайте такжеПольша начала эвакуацию из зоны АТО граждан Украины польского происхождения

Президент сказал, что авторитету Польши не способствует мнение, что страна могла бы отдельно от Европейского союза и НАТО рассматривать сценарии развития политического направления в отношении Украины.

По мнению президента, Украине будет способствовать лишь сплоченность Евросоюза и НАТО в поддержке Киева в укреплении суверенитета.