Чубаров: для введения санкций ЕС против РФ за морскую агрессию еще "нужно приложить усилия"

Председатель Меджлиса поддерживает введение военного положения.

Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что кроме военного положения нужно приложить усилия для того, чтобы Европейский Союз ввел новые санкции против Российской Федерации.

Читайте такжеУкраина и НАТО проведут срочное заседание совместной комиссии из-за атаки россиян на Азове

Об этом он заявил в эфире "Прямого".

"Для меня нет сомнений, что мы должны ввести военное положение. Но этого недостаточно, просто объявить. Мне хотелось бы, чтобы одновременно говорили о пошаговых действиях, что мы должны делать. Чтобы не просто прекратить российскую агрессию, а идти дальше и собирать усилия по всему миру для деоккупации Крыма", - заявил он.

"При всем уважении к Совету безопасности ООН, мы понимаем, что там есть механизм ветирования. Россия будет накладывать вето на решения, которые ей не будут нравиться. Я бы больше усиливал действия в рамках Европейского Союза. Нужно приложить усилия, чтобы были введены новые санкции против России. Вводить запрет на посещение морских портов России в Черном и Азовском море, по крайней мере со стороны стран-членов ЕС", - добавил Чубаров.