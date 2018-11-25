У Яценюка ответили КИУ: поездка к «Стене» это не скрытая реклама, а прямая поддержка важного для страны проекта, который дискредитировали

В субботу, 24 ноября, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и министр внутренних дел Украины, представитель НФ в правительстве Арсен Аваков побывали на ВВС "Дергачи" Харьковского пограничного отряда.

Пресс-секретарь Арсения Яценюка на своем Фейсбуке прокомментировала высказывание главы КИУ Кошеля.

«Комментируя ознакомления Арсения Яценюка с ходом строительства харьковского участка украинско-российской границы, господин Кошель пришел к оригинальному выводу, что это может быть скрытая реклама.

Уважаемый господин Кошель. Вы увидели возможность для политиков рекламироваться на проекте "Стена"? Поздравляю. Вас и всех нас. Это свидетельствует только об одном, что проект, в свое время инициированный премьером Яценюком, успешно реализуется и вся политическая трескотня с попыткой дискредитировать строительство обустройства границы с РФ была искусственной и ложной. Проект строится, граница будет. Это первое», - написала она.

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«Второе. О скрытой политической рекламе. Проект "Стена" за все эти годы стал очень рискованным местом для пиара. Сотни часов в эфирах проект поливали грязью недруги и так называемые "друзья". Очевидно, что после таких кампаний на уничтожение, был расчет, что о "Стену" страшно будет даже вспомнить, а не то, что туда поехать и показать результат», - отметила Ольга Лаппо.

По ее словам, комментатор ошибся в том, что - это "скрытая" реклама.

«Нет, это прямая поддержка «Стены» как важного проекта создания контролируемой границы с Россией», - подчеркнула она.

«Яценюк в этой поездке показал, что как политик, бывший премьер-министр, лидер партии, которая имеет большую фракцию в правящей коалиции и семь министров в правительстве, несмотря на информационные атаки на "Стену" не отказался от проекта. Считал и считает его ввод в эксплуатацию на всей длине более 2 тыс км украинско-российской границы стратегически значимым для страны», - отметила пресс-секретарь лидера НФ.

«И третье. Конечно, мне очень не хочется верить назойливым слухам из авторитетных источников о том, что КИУ стало аффилированным подразделением одной из политических сил с сильно искаженным пониманием политического партнерства», - говорится в посте.