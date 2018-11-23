Порошенко выступил против введения уголовной ответственности за клевету

Президент выступил против законопроекта «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету».

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает законопроект, зарегистрированный депутатом его фракции, который предусматривает введение уголовной ответственности за клевету.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, передает «Главком».

«Фракция БПП не будет голосовать за этот законопроект. Президент такую позицию фракции поддерживает», — сказал Цеголко.

Следовательно, Порошенко выступил против законопроекта «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету».

Автором законопроекта, среди прочих, является народный депутат от ББП Николай Паламарчук, экс-помощник которого фигурирует в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.