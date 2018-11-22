​​​​​​​Законопроект о клевете: зачем людям Порошенко новый «крестовый поход» против свободы слова

Проект закона №9306 о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины об установлении ответственности за клевету зарегистрирован в парламенте 20 ноября депутатами от БПП Николаем Паламарчуком, Артуром Палатным и Олегом Великиным.

Необходимостью принятия законопроекта, по мнению парламентариев, которые сформулировали его в пояснительной записке, является то, что журналисты, мол, путают свободу слова со вседозволенностью и публикуют непроверенную информацию. В качестве одного из примеров депутаты приводят обвинения о причастности к нападению на погибшую херсонскую активистку Екатерину Гандзюк одного из народных избранников. По «удивительному» стечению обстоятельств, этим депутатом является как раз один из соавторов законопроекта – Николай Паламарчук, экс-помощника которого недавно взяли под стражу по делу Гандзюк.

Прикрываясь тем, что практика уголовной ответственности за клевету присутствует во многих развитых странах мира (США, Франция, Германия, Италия, Польша), депутаты пытаются внести в УК статью, согласно которой за умышленное распространение «заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию» предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен) или исправительных работ на срок до одного года, либо ограничением свободы до двух лет.

За те же действия, совершенные «путем публичного демонстрирования в произведениях, в средствах массовой информации или в сети Интернет», предполагается штраф в виде 500-1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-25500 гривен) или 1-2 года исправительных работ, либо ограничение свободы на 2-5 лет.

Кроме того, депутаты предусмотрели, что, если «клевета касается обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», то нарушителю грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо без такового. Иными словами, если какой-нибудь журналист или активист сообщит информацию о возможной причастности условного Паламарчука (помощник которого арестован по подозрению в передаче денег киллерам) к убийству Гандзюк, но условный суперчестный Печерский суд Киева оправдает нашего условного Паламарчука – журналисту или активисту широко распахнуться ворота уже не словной, а очень даже реальной тюрьмы.

Старые грабли на новый лад

Стоит отметить, что подобная инициатива – далеко не первая попытка контролировать СМИ и Интернет. Начиная с 2001 года, когда в принятом тогда Уголовном кодексе клевету исключили из списка преступлений как одно из обязательств Украины перед Советом Европы, народные депутаты под различными предлогами пытались вернуть уголовную ответственность за нее. К примеру, в 2003 году, за «свежую» идею о криминализации клеветы выступили тогдашние председатель Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины Михаил Потебенько и генпрокурор Святослав Пискун. К счастью, должного отклика их инициатива не получила.

В 2006 году попытку вернуть уголовное наказание за клевету предпринял депутат-регионал Василий Киселев. Журналистское сообщество дало этой идее жесткий отпор, и эта депутатская затея также не увенчалась успехом. Новую попытку внести подобный законопроект Киселев предпринял уже в 2010 году. И тоже безуспешно.

В 2012 году за дело принялся уже другой регионал – Виталий Журавский. Тогда, как и в случае с нынешним вариантом от представителей БПП, фракция открестилась от проекта закона, назвав идею «личной инициативой депутата», которая «не совпадает с мнением его коллег» по политсиле. Несмотря на это, законопроект Журавского все же был принят Верховной Радой в первом чтении. Против снова выступили украинские журналисты, а также Совет Европы. Как следствие, была запущена всеукраинская акция протеста против принятия закона, после чего некоторые печатные издания даже выходили с белыми первыми полосами. Под таким давлением Журавскому пришлось зарегистрировать проект постановления об отмене решения Рады про принятие его закона в первом чтении, и парламент его поддержал.

Наибольший резонанс у общественности вызвала почти увенчавшаяся успехом попытка ввести наказание за клевету в 2014 году. Напомним, в январе, в пакете диктаторских «законов 16 января» авторства депутатов от Партии регионов Владимира Олейника и Вадима Колесниченко, был и законопроект о возвращении уголовной ответственности за такое правонарушение. Как известно, спустя пару недель после принятия, эти законы были отменены.

Врагам – закон

Но переживают за клевету отнюдь не только представители предыдущей власти. Уже в нынешнем созыве Верховной Рады сделать клевету уголовно наказуемым преступлением пытались дважды. Так, в апреле 2016 года в одном из СМИ появилась статья о фактах масштабной коррупции в «Укроборонпроме», а бенефициаром схемы хищения был назван глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп от «Народного фронта» Сергей Пашинский. После этого, прикрываясь темой якобы подрыва обороноспособности государства подобными публикациями, Пашинский, вместе с нардепом от БПП Иваном Винником, пытался инициировать законопроект, который бы вернул «ответственность за ложь». Впрочем, безуспешно.

Но спустя несколько месяцев повторить «подвиг» Пашинского попытался народный депутат Евгений Мураев. Он внес в Верховную Раду законопроект об уточнении ответственности за преступления против чести и достоинства. По словам парламентария, документ касался «только лжи, которую льют блогеры и грантоеды». Впоследствии и этот проект закон был снят с рассмотрения.

Впрочем, не клеветой единой. Не допустить критики в свой адрес, а также разоблачения каких-то своих действий, депутаты пытались и путем разрешения блокирования веб-сайтов. Так, в июле 2017 года нардеп от БПП Иван Винник, а также депутаты-фронтовики Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновол (кстати, в прошлом – журналистка, как ни странно) зарегистрировали скандально известный законопроект №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере». Простыми словами – закон о цензуре в Интернете.

Практически сразу после внесения документа в Раду медийщики предостерегли депутатов, что этим документом они повторяют методы и подходы России, поскольку предлагаемые «изменения» вовсе не способствуют усилению нацбезопасности страны, а приведут к сворачиванию прав и свобод граждан и преследованию политических оппонентов. Документом, в частности, предлагалось блокировать сайты на 48 часов без решения суда либо же полностью закрыть доступ к веб-ресурсу, на котором якобы распространяется запрещенная в Украине (либо же щепетильная для власти) информация. После нескольких неудачных попыток рассмотрения, было решено, что законопроект будет доработан Верховной Радой и европейскими экспертами.

К сожалению, на этом депутаты не успокоились. И на смену этому законопроекту в начале ноября в Раде был зарегистрирован проект закона №9275 о внесении изменений в законы Украине о защите информационного пространства. По словам одного из его авторов, пресловутого нардепа от БПП Ивана Винника, этим законом парламентарии могут закрепить право обращаться в Совет национальной безопасности и обороны по применению санкций против СМИ только по представлению парламента. Пока этот законопроект «болтается» в зарегистрированных и в повестку дня Верховной Рады включен не был. Но, кто знает, чем это обернется? Ведь до выборов нового парламента еще год. Рассмотреть эту инициативу – времени предостаточно…

Собственные интересы депутатов – превыше всего

Эксперт по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова отмечает, что в Украине и без таких «новаций» народных депутатов существует действенный способ отстаивать свою репутацию в суде с помощью подачи иска о защите чести и достоинства, а потому изобретать велосипед в виде дополнительных ограничений нет никакого смысла. «Вероятность принятия таких законов равна нулю, но за счет того, что в последнее время подобные ограничивающие законы появляются чуть ли не раз в месяц, это, скорее, выглядит как постоянное зондирование почвы. С одной стороны, депутаты пытаются проверить, насколько общественность и журналисты реагируют на такие законы, а, с другой стороны, в некоторых случаях эти законы могут быть попытками подставить какую-либо политсилу. Ведь из-за того, что депутаты подают такие проекты, партийные рейтинги явно не увеличатся», - говорит Попова.

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По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольги Черваковой, вряд ли новая законодательная инициатива «о клевете» дойдет до зала парламента, ведь тогда Украине грозит серьезный международный скандал. «В нынешнем парламенте еще осталась критическая масса народных депутатов, которые не разделяют европейских ценностей. Особенно странно, когда это звучит от тех, кто получил мандат в результате Революции, которая как раз и отстаивала европейские ценности. В этом случае меня удивило, то, что авторы текущего законопроекта хотят наказывать даже за распространение неправдивой информации, а уж только потом – за ее публикацию в СМИ. Это значит, что есть риск того, что, в случае принятия такого закона, люди будут бояться даже в близком окружении что-то сказать/написать. Такого не было даже в диктаторских «законах 16 января». И это серьезный сигнал к тому, что мы в этом аспекте можем превратиться в Северную Корею», - считает депутат.

Но есть в этом и политическая подоплека. По мнению представителей коалиции «За свободный Интернет», подобные законопроекты служат исключительно средством давления на журналистов и медиа, и могут создать серьезный «охлаждающий эффект» для освещения коррупции, властных злоупотреблений и других критических публикаций на общественно значимые темы. «Особенно опасной эта инициатива может быть в свете грядущих выборов 2019 года», - говорится в заявлении коалиции.

Впрочем, если учесть, как рьяно за все время работы нынешнего созыва Верховной Рады вносились законопроекты, во многом повторяющие законодательные инициативы Януковича и Ко, есть все основания предполагать, что теперешние депутаты не оставят попыток каким-то образом обуздать свободу слова. В этом смысле Украина давно ходит по кругу: сначала кандидаты во власть пытаются эту самую свободу всячески защитить, получая на этом баллы электората, но, едва придя к власти, эти же кандидаты со свободой слова борются, прикрывая свои личные интересы.

Анастасия Заремба