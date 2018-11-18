Шевченко победил на президентских праймериз УКРОПа в Киеве (фото)

Политика поддержали 107 делегатов общих собраний Киевской, 279 делегатов Киевской областной и 10 делегатов Крымской республиканской организации партии.

18 ноября народный депутат от УКРОПа Александр Шевченко победил на президентских праймериз «Украинского объединения патриотов» в Киеве, где голосовали укроповцы столицы, Киевской области и АР Крым. Политика поддержали 107 делегатов общих собраний Киевской, 279 делегатов Киевской областной и 10 делегатов Крымской республиканской организации партии.

«Нам нужно в нашем государстве в конце-концов построить фундамент для будущих поколений. Построить, воспользовавшись всем тем, что дали нам прошлые поколения. Через уважение к каждому гражданину мы должны сделать Украину правдивой, справедливой и сильной», – заявил на мероприятии фаворит праймериз Александр Шевченко.

В то же время председатель партии, народный депутат Тарас Батенко отметил, что праймериз является попыткой доказать действующей власти, что страна стремится к честным и демократическим изменениям во время президентских выборов в марте 2019 года. «В Украине снова имеют место «маски-шоу», снова ощутимое давление на средний бизнес, опять проблема со свободой слова, повторяющиеся аресты и задержания. Это не та страна, к которой мы стремимся. Мы желаем идти по пути демократических перемен. И они состоятся», – подчеркнул нардеп.

Тем временем известный украинский литератор, член УКРОПа Василий Шкляр отметил, что избрание кандидата в президенты от партии с помощью праймериз свидетельствует, в отличие от других отечественных политсил, что УКРОП далек от авторитаризма. «Такая метода избрания кандидата вполне себя оправдала. Она доказывает, что принципы демократии являются для нас не просто словами. В нашей партии благородная и понятная цель – изменить страну», – отметил политик.

Отметим, что официально результаты президентских праймериз УКРОПа будут объявлены 5 декабря на большом съезде партии. Финальная часть гонки началась 28 сентября в Луцке и завершилась 18 ноября в столице Украины. Таким образом, участники праймериз представили свои программы во всех областях Украины, где однопартийцы выбрали своего фаворита.