В декабре Европарламент проголосует за отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации

В Европарламенте отмечают, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией, а также обеспокоены неэффективностью и коррумпированностью судебной системы и нарушением прав человека в Украине.

В декабре Европейский парламент будет голосовать за отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Евросоюза в Украине, 12 ноября члены комитета ЕП по иностранным делам приняли отчет, в котором подытожили состояние дел, связанных с выполнением действующего Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В частности, евродепутаты отмечают, что Украина провела значительные реформы в таких сферах, как энергетика, здравоохранение, пенсии, образование, государственное управление и децентрализация, а также касающиеся банковской и макроэкономической стабилизации. По их словам, эти шаги состоялись, несмотря на войну на востоке и попытки России дестабилизировать страну.

Также евродепутаты похвалили Украину за хорошее сотрудничество в энергетическом секторе и за ее достижения в сфере энергоэффективности. В то же время они подчеркивают необходимость продолжать реформы, в частности, касающиеся рынка газа и электроэнергии.

Поскольку Украина играет ключевую роль в европейской сети энергоснабжения, евродепутаты осуждают строительство трубопровода «Северный поток-2». Это «политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности», отметили они и призвали отменить его строительство.

При этом евродепутаты сообщили о дальнейших усилиях, которые Украина должна осуществить.

Читайте такжеТреть украинцев допускают усиление давления ЕС на Киев в вопросе реформ – опрос

Так, в отчете говорится, что первоочередной задачей для Украины должна стать борьба с коррупцией. Также рекомендуется решить проблемы с властью олигархов и продолжать реформы децентрализации. Евродепутаты сожалеют, что действующая судебная система до сих пор неэффективна, коррумпирована и политически зависима. Однако они поддерживают усилия по решению этого вопроса. В отчете отмечается, что процесс отбора судей и прокуроров должен быть прозрачным и очень надежным.

Также евродепутаты крайне обеспокоены нарушением прав человека в Украине. Они решительно осуждают физические нападения на правозащитников и журналистов, количество которых растет, а также насилие в отношении ромов и представителей ЛГБТ-сообщества. Кроме того, они требуют от Российской Федерации немедленно и безоговорочно освободить лауреата премии «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова 2018 года, незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и всех других незаконно удерживаемых граждан Украины.

Читайте такжеЕвропарламент намерен призвать к ужесточению санкций против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море

Докладчик Европарламента Михаэль Галер (Европейская народная партия, Германия) заявил: «Украина достигла прогресса на пути европейской интеграции, получив важные достижения в первый избирательный цикл после Революции достоинства. После подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году Украина осуществила больше проевропейских реформ, чем за все предыдущие годы независимости. Однако следует приложить больше усилий. Общественная поддержка модернизации и реформ является низкой. Распространенным является чувство разочарования из-за ухудшения социальных условий, действующей власти олигархов и сохранения массовой коррупции в государственных учреждениях».

В поддержку этого отчета по Украине выступил 41 депутат, 9 высказались против и 1 - воздержался. Во время декабрьской пленарной сессии в Страсбурге за него будет голосовать полный состав Европарламента.