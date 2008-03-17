У Луценко сложилось впечатление, что милиция перешла черту

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что относительно действий правоохранителей по отношению к протестующим против строительства высотного жилого дома на территории Октябрьской больницы Киева будет проведено расследование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Протестующие спокойно пикетировали, пока не перекрыли дорожное движение. Перекрытие дорожного движения является уголовно наказуемым, запрещенным. Милиция должна обеспечивать проезд граждан», - сказал министр, комментируя по просьбе журналистов инцидент. При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что по информации из СМИ, а также информации, которую он получил от народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ, правоохранители применили чрезмерную силу к протестующим.

«Складывается впечатление, что работники МВД, в первую очередь это были обычные ребята из Внутренних войск, которые несли поблизости патрулирование, неправильно были нацелены на спокойное оттеснение демонстрантов. С моей точки зрения не мотивировано применили слишком большую физическую силу. Вот мое личное впечатление», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он подчеркнул, что по данному факту будет проведено служебное расследование. «Мы проведем обязательно расследование, но призываю: каждый имеет право высказывать свои протесты или наоборот поддержку, но не мешая при этом другим гражданам. Одно дело бороться с незаконными застройщиками, другое дело - перекрывать улицы добросовестным гражданам. Надо всегда находить границу», - отметил министр.

«По сотням митингам, которые на моей памяти прошли по таким вопросам в Киеве, жалоб не было. Вот это первый случай, когда сила была явно чрезмерной», - добавил он.

Как сообщалось, 16 марта в Киеве правоохранительные органы применили силу к участникам акции протеста против строительства высотного жилого дома на территории Октябрьской больницы.