Черновецкий сидит в комиссии по расследованию его деятельности

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ принимает участие в первом заседании комиссии по проведению служебного расследования его деятельности в должности председателя КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании комиссии также принимает участие заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ 12 марта не явился на заседание Кабмина для отчета о выполнении законодательных актов и постановлений Кабинета Министров, на котором было принято решение направить представление Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКУ об увольнении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя КГГА.

13 марта Президент В.ЮЩЕНКО своим указом отстранил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от выполнения полномочий председателя КГГА сроком на 15 дней.

Президент поручил провести в это время служебное расследование невыполнения Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ своих служебных обязанностей.

С этой целью В.ЮЩЕНКО создал комиссию для проведения служебного расследования и назначил ее председателем вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА.