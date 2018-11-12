Луценко: Украина практически проиграла информационную войну России

По словам генпрокурора, все «пророссийские» и «олигархические» телеканалы 24 часа в сутки «зомбируют» о том, что Украина уже все проиграла.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что Украина практически проиграла информационную войну России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

«Если мы и дальше будем молчать о достижениях, о которых сегодня много говорится и еще о большем не сказано - мы окончательно проиграем информационную войну. Давайте я посмею вам сказать - мы ее практически проиграли. Все (про)российские и олигархические телеканалы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все и уже вот-вот ее объявят failed state (государство, которое не состоялось - УНИАН)», - заявил он.

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По словам генпрокурора, бедным людям навязано, что в войне на Донбассе виновен не президент РФ Владимир Путин, а президент Украины Петр Порошенко, не экс-президент Украины Виктор Янукович виновен в том, что Украина осталась разграбленной, а генеральный прокурор, «который забрал у него деньги». «Виновны сейчас не те, кто проклинает власть, а те, кто пытается хоть что-то строить», - убежден Луценко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко отказался увольнять Луценко с поста генпрокурора. Президент вернул заявление генпрокурору ввиду того, что Луценко получил вотум доверия в парламенте.