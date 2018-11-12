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Луценко: Украина практически проиграла информационную войну России

14:15, 12 ноября 2018
Политика
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По словам генпрокурора, бедным людям навязано, что в войне на Донбассе виновен не президент РФ Владимир Путин, а президент Украины Петр Порошенко / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

«Если мы и дальше будем молчать о достижениях, о которых сегодня много говорится и еще о большем не сказано - мы окончательно проиграем информационную войну. Давайте я посмею вам сказать - мы ее практически проиграли. Все (про)российские и олигархические телеканалы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все и уже вот-вот ее объявят failed state (государство, которое не состоялось - УНИАН)», - заявил он.

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По словам генпрокурора, бедным людям навязано, что в войне на Донбассе виновен не президент РФ Владимир Путин, а президент Украины Петр Порошенко, не экс-президент Украины Виктор Янукович виновен в том, что Украина осталась разграбленной, а генеральный прокурор, «который забрал у него деньги». «Виновны сейчас не те, кто проклинает власть, а те, кто пытается хоть что-то строить», - убежден Луценко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко отказался увольнять Луценко с поста генпрокурора. Президент вернул заявление генпрокурору ввиду того, что Луценко получил вотум доверия в парламенте.

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Теги: #Луценко