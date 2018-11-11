Он призвал уважать павшие в Первой мировой войне поколения, которые стремились к миру.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировых лидеров отдать предпочтение идеалам мира над другими интересами.

Об этом президент Франции заявил на церемонии празднования столетнего перемирия после завершения Первой мировой войны на Могиле неизвестному солдату под Триумфальной Аркой в Париже, которая транслировалась на телеканале France 24.

"История иногда снова грозит идти своим зловещим курсом, чтобы поставить под угрозу и подорвать наше наследие мира, который, как мы считали, навсегда утвердили кровью наших предков", - заявил Макрон.

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"Я хочу, чтобы этот день поминовения павших, стал днем, когда мы восстановим наш извечный долг уважать наших умерших. Давайте снова обязуемся, как государства, чтобы поставить интересы мира над всем остальным, потому что мы знаем цену, мы знаем значение, мы знаем требования", - подчеркнул президент Франции.

"Все из нас здесь, политические лидеры, мы в этот день, 11 ноября 2018 года, снова должны подтвердить нашим гражданам нашу настоящую и огромную ответственность, ответственность передачи нашим детям такого мира, о котором мечтали предыдущие поколения", - добавил он.

"Давайте вместе объединим наши надежды вместо того, чтобы позволить нашим страхам противостоять друг другу. Вместе мы можем побороть угрозы глобального потепления, бедности, голода, болезней, неравенства, необразованности", - сказал Макрон.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже мировые лидеры отмечают 100-летие завершения Первой мировой войны.