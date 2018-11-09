Климкин объяснил, для чего России нужны псевдовыборы на оккупированном Донбассе

Руководитель МИД считает, что Россия хочет превратить оккупированный Донбасс в своеобразного «троянского коня» для уничтожения Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что псевдовыборы на оккупированном Донбассе, которые Россия назначила на 11 ноября, нужны ей для фрагментации и ослабления Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал журналистам.

«Россияне уже имеют оккупационные администрации, которые ответственны за все, полагаясь на военную силу, военную и гибридную агрессию против Украины», - заявил Климкин.

При этом он выразил убеждение, что проведение Россией еще одних бутафорских «выборы» на Донбассе ни для кого не будут иметь никакого смысла, кроме самой РФ.

«Поскольку вся идея России заключается не в том, чтобы беспокоиться о Донбассе, а вообще не беспокоиться о нем. Вся идея заключается в злоупотреблении Донбассом для дестабилизации Украины, легитимизации российской оккупации Донбасса, и чтобы еще сильнее затолкнуть его в Украину как своеобразного «троянского коня» для фрагментации Украины, ослабления Украины, и чтобы вообще не было независимой, свободной, демократической и европейской Украины», - подчеркнул министр.

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При этом руководитель МИД напомнил позицию Украины, которая заключается в развертывании настоящей международной миротворческой миссии ООН, которая будет включать полицейский компонент и международную администрацию.

Также он выразил убеждение, что международное сообщество должно помочь Донбассу вернуться к нормальной жизни и вернуться в свободную, независимую и европейскую Украину.

По словам Климкина, идея проведения Россией незаконных выборов на Донбассе в дни 100-летия завершения первой мировой войны является еще одной провокацией.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «чрезвычайной важности» того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые «выборы» главарей «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов» не противоречат Минским соглашениям.

Министр иностранных дел Украины Климкин сегодня, 9 ноября, заявил, что в связи с проведение этих псевдовыборов Европейский Союз вводит санкции против их организаторов.