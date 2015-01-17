Ночью боевики обстреливали донецкий аэропорт и ближайшие села

Об этом сообщает на своей странице в соцсети пресс-центр АТО.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО сложная: вечером боевики снова начали обстреливать Донецкий аэропорт (видео)По информации штаба, эпицентром напряженности остается донецкий аэропорт, который удерживают украинские военные. В течение ночи боевики обстреливали его из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

Также из артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливались и ближайшие к аэропорту населенные пункты, больше всего из которых пострадали Пески и Тоненькое. На других направлениях боевики трижды накрыли "Градом" Попасную, что неподалеку от Дебальцево, Каменку и Редкодуб, а в Луганской области - Нижнетеплое, Крымское и Счастье. "В целом же за сутки бандформирования 82 раза обстреляли позиции сил АТО", - отмечается в сообщении штаба АТО.