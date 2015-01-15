Боевики продолжают обстрел Луганщины из минометов и "Градов", погиб мирный житель

Вчера, 14 января, боевики 28 раз обстреляли из артиллерии 10 населенных пунктов Луганской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, населенные пункты на контролируемой Украиной территории Луганской области продолжают интенсивно обстреливать из артиллерии, минометов и систем «Град».

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За вчерашний день и минувшую ночь зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков «ЛНР», в зоне поражении оказались Станица Луганская, Счастье, Крымское, Трехизбенка, Кряковка, Чернухино, Золотое, Попасная.

"Счастье в течение вчерашнего дня трижды мощно обстреляли со стороны Веселой Горы (контролируемая боевиками территория). Реактивные снаряды «Градов» взрывались вблизи фильтрационного пункта (взрывной волной и осколками поврежден фасад здания), а также в самом центре города - на улицах Ленина, Республиканской и Советской. Около 16.00 в результате обстрела погиб мирный житель, 57-летний мужчина, проходивший по улице. Еще два человека - 59-летняя женщина и 68-летний мужчина - получили осколочные ранения и доставлены в больницу. Есть прямые попадания снарядов в жилые многоквартирные дома, всего на трех улицах в центре города повреждены 12 домов (некоторые серьезно)", - отметил губернатор.

По его словам, последний обстрел Счастье состоялся в четверг после 3.00. Пострадавших среди мирных жителей нет, как и значительным разрушениям инфраструктуры. Утром в городе тихо, системы жизнеобеспечения (центральная вода, газ, свет, тепло) функционируют везде за исключением микрорайонов, попавших в зону обстрелов. Кроме того, вчера ночью под обстрел попал пос. Крымское Новоайдарского района возле 31-го блокпоста на "Бахмутке". Снарядами от «Градов» перебиты линии электропередач, погас свет.

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Сегодня утром представители местной власти начали подворные обходы, последствия обстрела пока неизвестны, поскольку с деревней нет связи.

В пос. Трехизбенка, который обстреливали практически всю ночь из артиллерии, минометов и «Градов», многие люди ночевали в подвалах. В результате обстрелов повреждены несколько домов, информация о пострадавших уточняется. В поселке нет света, водо- и газоснабжения, телефонная связь пока также отсутствует.