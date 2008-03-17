Ющенко и Тимошенко написали еще одно письмо Генсеку НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратились к Федеральному Канцлеру Федеральной Республики Германия Ангеле МЕРКЕЛЬ и Президенту Франции Николя САРКОЗИ относительно поддержки Германией и Францией позитивного решения Североатлантического Альянса по вопросу присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В.Ющенко и Ю.Тимошенко также выражают надежду, что страны-члены НАТО примут позитивное решение относительно приглашения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО в Бухаресте. “Это они отметили в письме к Генеральному секретарю НАТО Яапу где Хооп СХЕФФЕРУ”, - отметили в пресс-службе.