Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавил Арьев

Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат Ирина Геращенко. По ее словам, первым заместителем главы делегации стала "оппозиционерка" Юлия Левочкина.

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"И очень рада, что Сергей Соболев - самый опытный наш коллега - стал заместителем, также - и представитель НФ Георгий Логвинский стал заместителем главы делегации", - сообщила Ирина Геращенко.