Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавил Арьев
15:47, 16 января 2015Политика
405 0
Депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев возглавил украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Арьев возглавил делегацию Украины в ПАСЕ / uapress.info
Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат Ирина Геращенко. По ее словам, первым заместителем главы делегации стала "оппозиционерка" Юлия Левочкина.
Читайте такжеПорошенко призвал ПАСЕ приложить все усилия для освобождения Савченко
"И очень рада, что Сергей Соболев - самый опытный наш коллега - стал заместителем, также - и представитель НФ Георгий Логвинский стал заместителем главы делегации", - сообщила Ирина Геращенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter