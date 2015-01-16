Меркель: У Путина нет шансов получить приглашение на саммит G7
Нет никаких шансов на то, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующее заседание лидеров G7.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, которая будет принимать саммит, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Украинская правда по информации Reuters.
Читайте такжеМеркель и Обама согласовали финансовую помощь для Украины
"G7 и бывшая G8 всегда воспринимала себя как сообщество, основанное на ценностях", - подчеркнула она.
"Аннексия Крыма является грубым нарушением принципов международного права, и события в Восточной Украине являются серьезными нарушениями этих общих ценностей", - отметила канцлер Германии.
Вот почему нет никаких шансов "на данный момент", что Путин может быть приглашен на саммит G7 в Баварии в июне.
Меркель также повторила свою позицию, что Европа не может рассматривать вопрос о снятии санкций в отношении России, пока причины их введения остаются актуальными.
"Весной мы будем обсуждать вопрос, как бороться с санкциями, которые решили ввести после аннексии Россией Крыма", - сказала она.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, они сохранятся", - добавила канцлер.