Меркель: У Путина нет шансов получить приглашение на саммит G7

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, которая будет принимать саммит, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Украинская правда по информации Reuters.

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"G7 и бывшая G8 всегда воспринимала себя как сообщество, основанное на ценностях", - подчеркнула она.

"Аннексия Крыма является грубым нарушением принципов международного права, и события в Восточной Украине являются серьезными нарушениями этих общих ценностей", - отметила канцлер Германии.

Вот почему нет никаких шансов "на данный момент", что Путин может быть приглашен на саммит G7 в Баварии в июне.

Меркель также повторила свою позицию, что Европа не может рассматривать вопрос о снятии санкций в отношении России, пока причины их введения остаются актуальными.

"Весной мы будем обсуждать вопрос, как бороться с санкциями, которые решили ввести после аннексии Россией Крыма", - сказала она.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, они сохранятся", - добавила канцлер.