За сутки боевики более 40 раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Как отмечается, ситуация в зоне проведения АТО состоянию на 18.00 остается сложной.

Эпицентром противостояния остается Донецкий аэропорт, где бои шли в течение целого дня. С самого утра боевики вели огонь по новому терминалу, применяя стрелковое оружие, гранатометы, танки и реактивную артиллерию. Начиная с 14 часов они прибегли к штурму. «Украинские военные отбили атаки террористов, нанося им значительные потери. В настоящее время бои за аэропорт продолжаются, «киборги» продолжают оборонять аэродром и не собираются его покидать», - отмечается в сообщении.

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На других направлениях самые горячие события разворачивались на Луганщине вблизи Крымское, Сокольников, Трехизбенки и ТЭЦ Счастье. Здесь незаконные вооруженные формирования применили по позициям наших войск реактивные системы залпового огня «Град», а неподалеку от населенного пункта Смелое произошло боевое столкновение.

Вечером террористы развернули артиллерийские средства, из которых вели огонь по украинским военным в районе Донецкого аэропорта, в сторону жилых кварталов Донецка. «Среди мирных граждан есть погибшие. Очевидно, боевики имеют целью обвинить Вооруженные Силы в срыве мирных договоренностей и гибели мирных граждан», - говорится в сообщении.