BBC: Режим пропусков в зоне АТО отложили до 21 января - СНБО

С 21 января пересечь линию разграничения между подконтрольными Украине территориями и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР" можно будет исключительно по специальным пропускам.

Об этом ВВС Украина сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.

Режим пропусков для пересечения линии разграничения был введен 12 января. Однако из-за неподготовленности данного решения начало его функционирования перенесли на 21 января.

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"Введение пересечения линии разграничения по пропускам отложили до 21 января. К этому времени службы должны четко отработать механизм пересечения и режим их выдачи. Сейчас пересекать линию можно в старом режиме, а с 21 января - исключительно по новым пропускам", - сообщил Андрей Лысенко.

Для получения пропуска граждане Украины и иностранцы должны обратиться к одному из отделов милиции в Мариуполе, Дебальцево, Старобельске и Великой Новоселке.

Жители подконтрольных боевикам территорий должны получать пропуска на крайних блокпостах на линии разграничения.