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Россия "попала в ловушку": эксперт объяснил план ЕС по Керченскому мосту

15:05, 29 октября 2018
Политика
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Эксперт уверен, что за мост постоянно будут вводить санкции / фото kapkanshchikova_nadi, Instagram

Европейский Союз специально не противодействовал строительству Крымского моста. Ведь в таком случае их вмешательство могло бы быть одноразовым и закончиться вместе с прекращением строительства.

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Об этом заявил эксперт-международник Руслан Осипенко, передает «Обозреватель». По его словам, теперь же Европа получила повод для бесконечного введения новых и новых санкций против Российской Федерации.

"Его же не будут разбирать? Но за него будут постоянно накладывать санкции и ограничения", - пояснил Осипенко.

"То есть, как Россия залезла в Крым - попала в ловушку. Так же и с мостом - построила его, и снова попала в ловушку", - подытожил он.

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Теги: #Россия#санкции#Керченский мост