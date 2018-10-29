Россия "попала в ловушку": эксперт объяснил план ЕС по Керченскому мосту

Европа получила повод для бесконечного введения новых и новых санкций против РФ, заявил эксперт-международник.

Европейский Союз специально не противодействовал строительству Крымского моста. Ведь в таком случае их вмешательство могло бы быть одноразовым и закончиться вместе с прекращением строительства.

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Об этом заявил эксперт-международник Руслан Осипенко, передает «Обозреватель». По его словам, теперь же Европа получила повод для бесконечного введения новых и новых санкций против Российской Федерации.

"Его же не будут разбирать? Но за него будут постоянно накладывать санкции и ограничения", - пояснил Осипенко.

"То есть, как Россия залезла в Крым - попала в ловушку. Так же и с мостом - построила его, и снова попала в ловушку", - подытожил он.