НАТО занимается проблемой поведения РФ в Азовском море – генсек Столтенберг

Руководитель НАТО напомнил, что провел в натовской штаб-квартире консультации по ситуации в Азовском море с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Дестабилизирующее поведение России в Азовском море является причиной тревоги для стран союза НАТО, который держит эту проблему в своем поле зрения.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Радио Свобода.

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«Действия России в Азовском море – это часть ее модели поведения, которую мы видим в течение длительного времени, начиная с незаконной аннексии Крыма, нового моста и, конечно, ее дестабилизирующей активности на Донбассе. Украина должна иметь свободные морские каналы сообщения, что, конечно, важно и для кораблей стран НАТО, которые имеют торговые отношения с Украиной. Это проблема, которой мы занимаемся», – заявляет Столтенберг.

Руководитель НАТО напомнил, что провел в натовской штаб-квартире консультации по ситуации в Азовском море с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Я подтвердил нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и, в частности, важность свободного движения в Азовском море. Мы подчеркиваем, что Россия должна уважать свои международные обязательства, включая свободу судоходства в Азове», – говорит глава Североатлантического союза.

Как отмечает издание, проблема искусственного блокирования судоходства и милитаризации Россией Азовского моря на этой неделе находится в центре внимания Европарламента, который 25 октября намерен принять соответствующую резолюцию.