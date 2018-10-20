Членство в Альянсе предоставит Украине гарантии безопасности - экс-помощник госсекретаря США

Экс-помощник госсекретаря отметил, что США должны четко заявлять, что оккупацией другой страны России не удастся удержать ее от членства в ЕС или НАТО.

Членство в НАТО предоставит Украине гарантии безопасности и углубит интеграцию с евроатлантическим сообществом.

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Такое мнение высказал старший эксперт Международного университета во Флориде и бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, передает Голос Америки. Он отметил, что ответственность за прекращение войны на Донбассе лежит на российском президенте Владимире Путине, который до этих дней отказывается признать, что российские войска есть на Востоке Украины.

"По сравнению с тем, что было до 2014 года, в Украине увеличилась поддержка идей присоединения к НАТО. Думаю, украинское будущее – с НАТО. НАТО пообещало в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами альянса. И Украина, и НАТО должны сделать так, чтобы это обещание было выполнено. Это в интересах Украины, и предоставит Украине гарантии безопасности и углубит интеграцию с евроатлантическим сообществом", - рассказал Крамер.

Экс-помощник госсекретаря отметил, что США должны четко заявлять, что оккупацией другой страні России не удастся удержать ее от членства в Евросоюзе или НАТО.

"Конечно, в случае с НАТО труднее, в первую очередь – то, что касается гарантий военной безопасности. Это должно быть понятно, что двери остаются открытыми и мы продвигаемся к тому, чтобы приветствовать Украину и Грузию в этих дверях", - ответил эксперт на вопрос, удастся ли Украине и Грузии двигаться в направлении членства в НАТО и ЕС, несмотря на проблемы оккупированных территорий.

"Это Россия вторглась в Украину, а не наоборот. Думаю, ответ Запада должен быть сильнее, большее давления на Кремль. Не думаю, впрочем, что мы увидим какие-то изменения в этом направлении пока не пройдут и президентские, и парламентские выборы в Украине", - отметил Крамер.