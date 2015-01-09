Frankfurter Allgemeine: Чековая книжка Китая

Об этом сообщает Хэндрик Анкенбранд в своей статье «Чековая книжка Китая», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

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Президент Китая и лидер партии Си Цзиньпин недавно опубликовал книгу. Она называется «Управление Китаем» и является чем-то вроде схемы для (согласно покупательной способности) крупнейшей экономики в мире на сегодняшний день. Речь идет о «китайской мечте», нация хочет вернуться на мировой уровень и в течение короткого времени стать вдвое богаче, чем сейчас. Одна из глав описывает то, кто должен помочь осуществить эту мечту: Латинская Америка.

Си два года на посту президента, и уже дважды побывал в Латинской Америке. Только прошлым летом в регионе Си произнес три больших речи, теперь – действия. Пекин хочет вложить в ближайшее десятилетие $ 250 млрд в регион, находящийся в 15 000 км от Китая. В свою очередь, китайцы вместе с рынком сбыта получат, прежде всего, нефть на выгодных условиях.

В книге президента много говорится о «сотрудничестве» с латиноамериканцами. Но нельзя не заметить дисбаланс в отношениях этих двух экономик. Латиноамериканские страны зависят от экспорта нефти, цена которой резко упала, и они, как просители, обратились к Пекину, в надежде на то, что крупнейший владелец валюты в мире им поможет.

Это не «сотрудничество, когда один просит, а другой дает, а затем и требует. Объемы торговли между Китаем и Латинской Америкой также значительно выросли в последние годы: то, что делает Пекин, остается политикой «чековой книжки». И действительно успешной. Не так давно, политические обозреватели из-за односторонней политики Пекина прогнозировали, что «роман» между Китаем и Латинской Америкой закончился. США, уже не настолько доминирующий игрок на континенте, получили еще один шанс. Тем не менее, это произошло во времена дефицита иностранной валюты в Каракасе и Кито. Удивление китайского государственного капитализма было особенно большим, когда начался отток миллиардов из Пекина.

Соединенным Штатам необходимо утвердить это в Азии, где Китай также с обещанием «сотрудничества», но прежде всего, обещанием огромных сумм, находится на пути к тому, чтобы прогнать американцев из этого региона. Работа Пекина по изменению мирового порядка быстро продвигается.