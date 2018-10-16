Кремль фактически развязывает международный религиозный конфликт между православными церквями - Парубий

В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине, а Синод РПЦ решил полностью прекратить евхаристические отношения с Константинопольским патриархатом.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что Кремль фактически «развязывает международный религиозный конфликт между православными церквями».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Говоря о том, что государство не должно вмешиваться в дела церкви, Парубий подчеркнул: «В России было созвано специальное заседание Совета безопасности, чтобы обсудить решение Константинополя и всесвятейшого патриарха. А вчера пришла новость, что Русская православная церковь разрывает общение со Вселенской патриархией. Фактически Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию начинет международный религиозный конфликт между православными церквями».

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение о продолжении процедуры предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем», однако заявили, что не намерены вмешиваться в «межцерковный диалог».

15 октября на заседании Синода РПЦ в Минске было принято решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.