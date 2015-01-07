Британия и Германия "с нетерпением" ждут дальнейших переговоров Киева и Москвы

С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает ТАСС.

"Мы (Великобритания и ФРГ) обсудим, как будем поддерживать давление (на РФ), одновременно признавая, что (возможно) решения есть, имеется в виду путь для движения вперед", - отметил глава британского правительства.

По словам Кэмерона, для российского руководства "все еще есть время изменить курс".

"Мы с нетерпением ожидаем дальнейших дискуссий между ним и президентом Украины Петром Порошенко на следующей неделе", - отметил он.

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Также Кэмерон отметил, что в то время Великобритания и ФРГ продолжат поддерживать Украину.

"Мы согласились, что ЕС, МВФ и другие партнеры должны оказать финансовую помощь, чтобы отреагировать на неотложные финансовые потребности Украины, и она должна сопровождаться реформами в Киеве", - отметил Кэмерон.

"Мы пока не очень довольны тем, как реализуются минские договоренности (по ситуации на Украине). Мы обсудим то, как улучшить их имплементацию", - сказала в свою очередь Ангела Меркель, выступая вместе с Кэмероном в его официальной резиденции.