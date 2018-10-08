Комитет Рады рассматривает представление Генпрокуратуры в отношении Вилкула

На заседании комитета присутствовали генпрокурор Луценко и сам Вилкул.

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента рассматривает представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

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Как передает корреспондент УНИАН, на заседании комитета присутствовали генеральный прокурор Юрий Луценко и сам Вилкул.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Вилкула.

По данным прокуратуры, бывший председатель Днепропетровской ОГА Вилкул в течение 2011-2012 годов издал распоряжения о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.

Луценко ожидает, что Верховная Рада рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с Вилкула 16 октября.