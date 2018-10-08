На осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидацию санкций по требованию РФ - Арьев

В украинской делегации убеждены, что Москва хочет уничтожить организацию, призванную защищать демократию, верховенство права и права человека.

На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге 8-12 октября, украинская делегация попытается не допустить ликвидацию возможности введения санкций по требованию Российской Федерации.

Об этом председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев сообщил в Facebook.

«ПАСЕ: эти дни решают, готовы ли парламентарии со всей Европы добровольно уничтожить свои возможности под влиянием генсека Совета Европы, который лоббирует ликвидацию всей санкционной системы по требованию РФ? Оставят ли Парламентскую ассамблею Совета Европы такой, какой ее задумали основатели Совета Европы 70 лет назад. Если план пророссийского лобби сработает, то останется недолго до празднования в Москве уничтожения организации, которая призвана защищать демократию, верховенство права и права человека. Всего того, что является враждебным Кремлю», - написал он.

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Арьев отметил, что украинская делегация сопротивляться этому сценарию всеми силами. «Когда-то Совет Европы помог Украине строить демократическое общество. Сегодня наша очередь помочь Совету Европы не утратить принципы и репутацию», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее Арьев заявил, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продления санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.