Неделя в цифрах

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3 человека пострадали в Харькове от взрыва в кафе «Нью хата». Все пострадавшие женщины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать причины взрыва. В том числе отрабатывается техническая версия

4 новых российских чиновника, среди которых – руководитель администрации главы правительства Чечни Магомед Даудов и заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов – попали под новые санкции США, введенные на основании списка Магнитского. До нынешнего обновления в списке было около 60 персон. Предыдущий раз список обновлялся в мае 2014 года.

10 человек погибли во время пожара на пароме Norman Atlantic. По данным итальянских СМИ, с парома были спасены 447 человек, в том числе, 56 членов команды. 38 пассажиров считаются пропавшими без вести. По неофициальной информации, на борту парома могли находиться 478 человек. По информации МИД Украины, среди спасенных с горящего парома было четверо украинцев.

12% роста в Евросоюз продемонстрировал украинский экспорт по итогам 2014 года. В украинском правительстве отмечают, что, учитывая это, РФ уже перестала быть основным торговым партнером Украины.

31,6% средств от суммы оборонного бюджета на 2015 год планируется направить на развитие вооружения. Как известно, Минобороны в текущем году получит 40,2 млрд гривен, что почти на 13 млрд больше, чем в 2014 году.

43% украинцев готовы терпеть временное снижение уровня жизни, говорится в исследовании Фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива». При этом 10% респондентов готовы терпеть трудности столько, сколько надо, а 33% - недолго, не больше года.

56 долларов за баррель и ниже торговалась нефть сорта Brent в последний день 2014 года на лондонской бирже ICE.

82% граждан Украины, согласно социологическому опросу, не признают законности «ДНР». Более того, 55% жителей Донбасса также не признают «ДНР» законной властью. Рекордные цифры неприятия «ДНР» на Западе (88,7%) и в Центре Украины (75,7%).

118 журналистов и работников медиа погибли в 2014 году, в том числе, 8 человек – в Украине, говорится в докладе Международной федерации журналистов (МФЖ). Это число на 13 смертей больше по сравнению с прошлым годом.

233 народных депутата из 329 зарегистрированных в сессионном зале, проголосовали в ночь с 28 на 29 декабря за принятие во втором чтении и в целом проекта государственного бюджета на 2015 год. Бюджет на 2015 год рассчитан из прогноза падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы- 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.

240-245 человек были задержаны после несанкционированной акции в центре Москвы в поддержку одного из российских оппозиционеров Алексея Навального, проведенной в конце 2014 года. В то же время, по данным полиции, задержано было около 100 участников протеста. Люди вышли на Манежную площадь в столице России из-за решения Замоскворецкого суда Москвы, который вынес приговор Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищениях в компании «Ив Роше». Алексей получил 3,5 года условно и 500 тысяч рублей штрафа, Олег был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

300 российских военных прибили в район н.п. Горловка и взяли город под свой контроль. Прибывшие солдаты одеты в новую камуфляжную форму без опознавательных знаков, отлично оснащены и вооружены. С их прибытием в городе резко уменьшилось количество местных боевиков.

518 гривен будет стоить биометрический паспорт в Украине. Предельная цена за новый биометрический паспорт - 1028,3 грн .Оформление паспорта по стандартной процедуре займет 20 дней. Ускоренная процедура – 7 дней – оформляется по ставке двойной пошлины и регистрационных услуг, при той же стоимости бланка (261 + 340 + 174,3 = 775,3 грн).

800-900 человек остаются в плену у террористов в Донецкой и Луганской областях, подсчитали в украинском Хельсинском союзе по правам человека. По данным правозащитников, это не только военнослужащие, но и гражданские жители областей. В свою очередь, народный депутат Семен Семенченко сообщил, что в плену у боевиков находится более 400 украинцев.

2 400 гривен может составить максимальная сумма выплат на семью для внутренне перемещенных лиц в Украине. По данным Минсоцполитики, на программу временно перемещенных лиц правительство выделило около 400 млн гривен, а максимальная продолжительность выплат ограничена 6 месяцами.

4 771 человек погиб на Востоке Украины за последние 8 месяцев, говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. В то же время, количество раненых составляет 10 360 человек.

5000 демонстрантов – по примерным оценкам – собрались напротив здания оперы в венгерской столице Будапеште с протестом против политики сближения с Россией нынешнего право-националистического премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Тревожно наблюдать, как Венгрию ставят в зависимость от России», - считает один из вышедших на площадь, имея в виду российский кредит в 10 миллиардов евро на завершение строительства венгерской АЭС «Пакш». Примечательно, что регулярные акции протеста в Будапеште идут на протяжении последних двух месяцев.

7 842 человека погибли в результате заражения лихорадкой Эбола, сообщают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Количество зараженных вирусом человек превысило 20 000.

25 000 гривен может составить годовой транспортный налог на автомобили с объемом бензинового двигателя более 3 тыс. куб. см и дизельного - более 2,5 тыс. куб. см, возрастом не более 5 лет. Соответствующее решение в рамках закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно налоговой реформы, было принято Верховной Радой в конце 2014 года. В целом, с 1 января 2015 года вступают в силу поправки к Налоговому кодексу Украины, согласно которым, помимо транспортного налога, вводятся новый акцизный сбор на автобусы и грузовой транспорт, акциз на электродвигатели, а также возобновляется акцизный сбор на переоборудованные автомобили.

31 705 боеприпасов – артиллерийских снарядов, минометных мин, боевых гранат и мин, реактивных боеприпасов и других взрывоопасных предметов - было обнаружено и обезврежено на освобожденных от террористов территориях Донбасса. Саперы проверили на наличие взрывоопасных предметов 966 административных зданий и сооружений, более 1,5 тыс га территории и 37,5 га акватории водоемов.

40 000 киевлян и гостей столицы, как минимум, встретили Новый год на Софийской площади рядом с Главной новогодней елкой Украины, сообщили в пресс-службе КГГА. Чрезвычайных ситуаций в ночь на 1 января в столице зарегистрировано не было.

624 534 человека переселились с временно оккупированной территории Крыма и из районов проведения антитеррористической операции в другие регионы Украины, сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов временно оккупированной территории. Больше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в городе Киеве. Наименьшее количество расселенных в Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Ривненской областях.

4 000 000 тонн угля скопилось на складах на оккупированных территориях Донбасса. По информации украинского правительства, вывезти этот уголь физически невозможно из-за противодействия России.

40 000 000 гривен медицинской гуманитарной помощи Украина получила за последние несколько месяцев, сообщают в Минздраве. В том числе, отечественные фармпроизводители закупили медпрепаратов для нужд АТО на общую сумму 466 000 гривен.

1 885 000 000 гривен военного сбора уплатили в госбюджет украинцы с августа по конец декабря 2014 года.

110 000 000 000 гривен рефинансирования НБУ выдал банковской системе Украины, начиная с 2008 года, сообщила глава Нацбанка.

126 000 000 000 гривен составил отток депозитов в банковской системе Украины в 2014 году, сообщила глава Нацбанка. Львиная часть пришлась на начало года.

Маргарита Андреева