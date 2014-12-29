Рада приняла Госбюджет-2015

Как передает корреспондент УНИАН. за это решение проголосовали 233 народных депутата из 329 зарегистрированных в зале.

В частности от Блока Петра Порошенко 120 голосов, "Народного фронта" - 81, "Самопомочи" - 10, Радикальной партии - 17, внефракционных - 5, а от Оппозиционного блока, "Батькивщины", групп "Воля народа" и "Экономическое развитие" - по 0 голосов "за".

Бюджет на 2015 год, рассчитан из прогноза падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы- 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.

Также в ночь на 29 декабря Рада приняла пакет необходимых законопроектов для обеспечения доходной части бюджета.

Премьер-министр, представляя бюджет отмечал, что документ будет корректироваться – в зависимости от договоренностей с кредиторами. Причем первый такой пересмотр состоится не позднее 15 февраля 2015 года.

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Яценюк напомнил, что на безопасность и оборону в бюджете выделено – 90 млрд грн, из которых порядка 6 млрд грн составят госгарантии госконцерну «Укроборонпром» на закупку и производство вооружения.

Кроме того, как подчеркнул премьер-министр, Фонд регионального развития получит порядка 3 млрд грн, еще 500 млн грн пойдет на республиканскую детскую больницу «Охматдет». Киеву будет выделено 1,9 млрд грн на обслуживание заимствований.

Также Яценюк отметил, что Кабмин готов включить в законопроект пункт о пересмотре зарплат чиновников в сторону сокращения.

«Прошу проголосовать, а 15 февраля мы вместе дадим стране новый бюджет», - сказал Яценюк.