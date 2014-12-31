В 2015 году из оборонного бюджета 14 млрд грн направят на развитие вооружения

Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба вооруженных сил Владислав Селезнев. "Согласно государственному бюджету на 2015 год, Министерство обороны получит 40,2 млрд грн. Это почти на 13 млрд больше, чем в 2014 году", - сообщил Владислав Селезнев.

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По его словам, кроме того, запланированы государственные гарантии в сумме 4,4 млрд грн, которые будут предоставляться по решению Кабинета министров. "Таким образом, в 2015 году бюджет Министерства обороны может составлять 44,6 млрд грн", - отметил Владислав Селезнев.

По его словам, из этих средств 2,8 млрд грн планируется направить на финансирование вещевого обеспечения военнослужащих, 2,3 млрд грн - на закупку топлива, по 1,5 млрд грн - на питание личного состава и оплату коммунальных услуг, по 400 млн грн - на капитальный ремонт, обслуживание казарм, инженерное обустройство линии обороны.

Еще 1,1 млрд грн планируется на медицинское и транспортное обеспечение, 18,3 млрд грн - на выплату денежного обеспечения, 5,2 млрд грн - на финансирование государственного оборонного заказа, 3,8 млрд грн - на ремонт вооружения, 700 млн грн - на обеспечение связью, 1 млрд грн - на строительство жилья.

Также "14 млрд грн, или 31,6% оборонного бюджета 2015 года, планируется направить на развитие вооружения. Для сравнения - в 2014 году эта сумма составила 3,9 млрд грн, или 14,5%", - сказал Владислав Селезнев.

Он отметил, что необходимость увеличения этих расходов связана с текущей военно-политической ситуацией и неудовлетворительным состоянием отдельных образцов вооружения и военной техники вооруженных сил, возраст которого превышает 30 лет.