Российский диверсант Стрелков призвал боевиков бежать из "ЛНР"

Такое заявление Стрелков сделал после сообщений о ликвидации одного из главарей "ЛНР" Александра Беднова с позывным "Бэтмен", сообщает Украинская правда.

Читайте такжеСтрелков пожаловался, что российская гуманитарка попадает на рынок "ДНР"

"Если "Бэтмен" и заслуживал ареста и даже казни, это надо было делать не путем бандитской засады (даже если организаторы данной засады назовут ее спецоперацией) .... призываю следовать тому, что сделал сам (покинуть территорию Донбасса - УП). С полным пониманием, что другой вариант будет кровавый, бессмысленный и закончится трагически", - заявил Стрелков, очевидно обращаясь к другим боевикам, прибывших воевать на Донбаc.

Вместе с тем в соцсетях в группе "ГБР Бетмэн ЛНР ДШРГ РУСИЧ" уже заявили о том, что из "ЛНР" в связи с последними событиями начался большой отток "добровольцев из РФ".