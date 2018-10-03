Киевские судьи заявили об угрозах со стороны украинской "дочки" российского "Сбербанка"

Судьи, которому поступили угрозы, рассматривают два разных производства по искам украинской "дочки" российского "Сбербанка". В самом банке отрицают свою причастность к письмам.

Судьи Хозяйственного суда Киева заявили, что им поступают письма с угрозами от "Сбербанка", который является дочкой "Сбербанка России".

На сайте Высшего совета правосудия зарегистрированы сообщения о вмешательстве в деятельность судей Оксаны Греховой и Ольги Конюх, пишет УП.

Они обе пишут, что рассматривают два разных производства по искам "Сбербанка". Первый – к Госслужбе спецсвязи и защиты информации о возмещении убытков, второй – к двум украинским предприятиям о взыскании неустойки.

Грехова отмечает, что 27 сентября получила через делопроизводство суда сообщения от дочери российского банка.

"С данного момента любые действия, направленные на ущемление интересов АО "Сбербанк", или действия, совершенные в пользу оппонентов АО "Сбербанк" будут расцениваться руководством АО "Сбербанк" в качестве умышленных препятствий интересам Российской Федерации в Украине и привлекут за собой последствия в виде открытия уголовных производств в отношении таких лиц Следственным комитетом Российской Федерации", – цитирует судья письмо.

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Его авторы говорят, что "с целью защиты интересов Российской Федерации" против Греховой и ее родственников "могут быть введены персональные санкции".

Автор письма убежден, что Следственный комитет России предоставит "компетентную оценку" действиям судей, нацеленным на "личное обогащение и притеснение прав АО "Сбербанк" и любого, кто имеет принадлежность к Российской Федерации".

Ольга Конюх, пишет, что получила письмо от "Сбербанка" 28 сентября. В нем украинской судье угрожают и обвиняют ее в личном обогащении, политической мотивированности.

"Целью указанного письма очевидно является осуществление внепроцессуального давления на судью для получения преференций АО "Сбербанк" при принятии решения", – считает Конюх.

Оба письма к судьям датированы 21 сентября и подписаны якобы председателем правления "Сбербанка". Сейчас такую ​​должность занимает Князева Ирина Алексеевна.

Сам банк еще 28 сентября заявил, что письмо, поступившее одной из судей, является провокацией. "Банк официально заявляет, что письмо подделано, банк не причастен к факту его отправления", – говорится в пресс-релизе.

Также "Сбербанк" говорит, что обратился к правоохранителям для проведения расследования по факту подделки.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальный банк Украины, как и в марте текущего года, отказал беларусскому государственному "Паритетбанку" в приобретении 100% капитала украинской дочерней структуры российского государственного "Сбербанка".