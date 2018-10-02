Сытник завтра будет отчитываться перед антикоррупционным комитетом ВР

Директор НАБУ Сытник отчитается перед членами парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции о деятельности НАБУ за первое полугодие.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник завтра посетит антикоррупционный комитет в Верховной Раде.

Эту информацию корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Как сообщал УНИАН, в прошлый раз, 19 сентября, Сытник не явился на заседание этого комитета.

Тогда он направил письмо в адрес комитета, в котором заявил, что не может прийти на заседание, поскольку находится "на рабочем месте для выполнения неотложных мероприятий".