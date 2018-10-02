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Сытник завтра будет отчитываться перед антикоррупционным комитетом ВР

17:30, 02 октября 2018
Политика
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В прошлый раз Сытник не явился на заседание данного комитета / фото УНИАН

Эту информацию корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Как сообщал УНИАН, в прошлый раз, 19 сентября, Сытник не явился на заседание этого комитета.

Тогда он направил письмо в адрес комитета, в котором заявил, что не может прийти на заседание, поскольку находится "на рабочем месте для выполнения неотложных мероприятий".

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Теги: #НАБУ#Верховная Рада#Артем Сытник