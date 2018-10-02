Политолог назвал цели технических кандидатов на выборах президента Украины

Эксперт считает, что часть участников президентской гонки примут участие в них с прицелом на парламентские выборы.

Президентские выбора 2019 года станут рекордными по количеству кандидатов.

Об этом заявил в эфире "5 канала" исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, комментируя то, что городской голова Глухова Сумской области Мишель Терещенко заявил о намерении баллотироваться на выборы 2019 в президенты.

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На вопрос ведущей, действительно ли будет рекордное количество кандидатов в президенты и для чего это делается, политолог сказал: "Действительно, уже стоит ожидать, что бюллетень будет рекордный, возможно, там будет 50 и более участников, поскольку появляются новые и новые. И действительно, если мы говорим о кандидатах, то таких кандидатов, как Миша Терещенко, – против него я ничего не имею, – но человек, который идет в президенты, как минимум, должен опираться на определенные политические силы, иметь ячейки, фактически это очень сложный технический и технологический процесс. И очевидно, человек, который просто участвует, он выполняет определенную техническую функцию, даже если он так не думает. Поскольку без серьезной команды, это просто забежал согреться. Возможно, часть участников президентской гонки участвуют с определенной целью. Это с прицелом на парламентские выборы, раскрутка своей политической силы, раскрутка своих месседжей и так далее. И поскольку парламентская кампания будет через полгода после того, как состоятся президентские выборы, очевидно, это имеет смысл. Возможно, тот же Мишель Терещенко имеет определенные намерения баллотироваться в парламент, возможно, в рамках какой-то политической силы, тогда это логично".

Леонов также объяснил, почему могут быть выгодны технические кандидаты на выборах. "Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, он (кандидат – Ред.) получает свою квоту для агитации на государственных каналах, он получит свою квоту в избирательных комиссиях. Вот еще для чего, кстати, заводят определенных кандидатов? Для того, что они фактически свою квоту передают какому-то кандидату, который таким образом увеличивает свое участие в избирательных комиссиях, в наблюдателях и так далее, и это позволяет более мощно контролировать избирательный процесс или на него влиять", – отметил политолог.