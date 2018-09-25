Порошенко провел переговоры с Туском на Генассамблее ООН и призвал усилить давление на Россию

Глава украинского государства в очередной раз призвал усилить давление на Россию для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных.

В рамках участия в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, Порошенко в очередной раз призвал усилить давление на РФ для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

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Также президент Украины и президент Европейского Совета обменялись мнениями относительно путей реализации договоренностей, достигнутых по итогам Двадцатого саммита Украина - ЕС.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, состояние выполнения Минских договоренностей.

Глава украинского государства поблагодарил за решение ЕС продлить экономические санкции против России до 31 января 2019 года. Также было признано необходимым активизировать международные усилия для защиты интересов Украины от противоправных действий РФ в Азовском море.

Как сообщал УНИАН, Порошенко и лидеры ЕС призвали РФ освободить всех украинских заложников.