Омелян дал брифинг в отношении обвинений НАБУ (видео)

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал подозрения НАБУ в незаконном обогащении в период пребывания на государственной службе.

Напомним, Соломенский суд Киева завтра, 14 сентября, будет избирать меру пресечения относительно министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение сегодня, 13 сентября. По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до нынешнего времени состоит на государственной службе и в период с 1 января 2000 года до 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили только в период с 2008 года до 26 апреля 2015 года минимум 3,45 млн грн. Отмечается, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Омелян на своей странице в Facebook написал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро вручили ему подозрение о «незаконном обогащении» десять лет назад, «пользование или приобретения» машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель в 2016 году».