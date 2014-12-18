Путин рассказал, когда Россия освободит Савченко (видео)

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондент УНИАН в РФ.

"Эти люди (двое российских журналистов, в причастности к убийству которых обвиняют Савченко - УНИАН) были убиты. По данным наших правоохранительных органов, наводчиком при этом убийстве была госпожа Савченко. Если в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства выяснится, что она здесь ни при чем, что она ни в чем не виновата, она немедленно будет освобождена. Если выяснится: она виновата и действительно участвовала в этом убийстве, исхожу из того, что суд примет соответствующие решение, и она будет отбывать наказание в соответствии с решением суда", - сказал Путин.

"Вместе с тем, заранее никто не имеет права человека объявлять виновным в совершении какого-либо преступления, имея в ввиду, что в нашей стране действует презумпция невиновности. Поэтому посмотрим, как будет развиваться предварительное следствие, и к каким выводам придет суд", - подчеркнул Путин.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря на пресс-конференции в Москве адвокат летчицы Марк Фейгин заявил, что данные биллинга мобильного телефона украинской летчицы Савченко доказывают ее алиби и непричастность к гибели российских журналистов под Луганском.

Однако, по мнению защитника, несмотря на это, вопрос освобождения Савченко будет решаться в Кремле лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Якобы узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она якобы передала эти координаты боевикам, а потом именно по этим координатам был произведен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

Защита Савченко обратилась в Следственный комитет России с просьбой о прекращении уголовного дела, исходя из ее статуса военнопленной.

15 декабря Савченко, которая содержится в московском СИЗО, объявила голодовку.