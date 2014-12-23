Савченко говорит, что в московском СИЗО ее постоянно снимают на видео

Украинскую летчицу Надежду Савченко, которая содержится в московском СИЗО, постоянно снимают на видео.

Об этом Надежда Савченко рассказала в интервью "Новой газете".

Савченко рассказывает, что в воронежском изоляторе видеокамеры были повсюду, в том числе и в уборной, и в душе, а на всех сотрудниках висели видеорегистраторы.

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"Меня сейчас тоже все время снимают, даже когда еду приносят, когда личный обыск проводят. Я не хочу быть звездой YouTube. Я знаю, кто меня снимал в Воронеже, когда я уезжала из СИЗО", - говорит она, комментируя видеосъемку с регистратора сотрудника УФСИН по Воронежской области, которые были выложены в интернет.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Якобы узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она якобы передала эти координаты боевикам, а затем именно по этим координатами был выполнен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в России лётчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

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Защита Савченко обратилась в Следственный комитет России с просьбой о прекращении уголовного дела, исходя из ее статуса военнопленной.

15 декабря Савченко, которая находится в московском СИЗО, объявила голодовку.

22 декабря, Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко, признав законным решение Басманного суда Москвы о продлении ее ареста до 13 февраля 2015 года.