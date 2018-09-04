Меркель лично голосовала за членство Украины в НАТО - посол в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель лично голосовала за членство Украины в НАТО.
Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью «Европейской правде».
По его словам, подавляющее большинство успехов нашего государства на пути к евроинтеграции является заслугой Меркель.
«Именно она была двигателем санкций, когда убедилась, что словами Путина не остановить. Именно она инициировала „нормандский формат“ и вела жесткие переговоры с президентом РФ в Минске», — заявил Мельник.
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Он отметил, что нет ни одного лидера в мире,с которым бы канцлер Меркель за последние четыре года больше разговаривала по телефону и чаще встречалась, чем с президентом Порошенко. Кроме того, именно Меркель инициировала Минский процесс.
На вопрос о том, поддержит ли Германия движение Украины к членству в НАТО, Мельник ответил, что стоит упомянуть о решении, принятом на саммите в Бухаресте.
«Саммит НАТО в Бухаресте постановил, что Украина все же будет членом НАТО. За это голосовала лично Меркель, которая тогда была федеральным канцлером. Это — решение, которое зафиксировано на бумаге», — напомнил посол.
Как сообщал УНИАН, Меркель в начале ноября посетит Украину. Президент Украины убежден, что визит канцлера ФРГ свидетельствует о развитии взаимовыгодного партнерства с Украиной.