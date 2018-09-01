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Эксперт объяснил, почему не стоит надеяться на скорое падение режима Путина

16:40, 01 сентября 2018
Политика
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Владимир Путин / фото REUTERS

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман считает, что не нужно надеяться на скорое падение в Российской Федерации режима президента Владимира Путина, запас прочности у власти страны еще большой.

Пока нефть стоит более 40 долларов, путинский режим будет спокойно существовать, рассказал эксперт во время чата на "Главреде"

"Запас прочности у российской власти еще большой. И не нужно надеяться на скорую смену режима в России. Россияне гораздо больше склонны терпеть плохое управление, поэтому только очень большие ошибки властей могут вывести людей на протесты", — отметил он.

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По словам собеседника, пока власти РФ такие ошибки не допускают. "Пример пенсионной реформы показывает, что россияне протестуют по-тихому и согласны терпеть дальше", — добавил Найман.

"Пока нефть дороже 40 долларов, путинский режим будет спокойно существовать. Вот если нефть подешевеет до 10-20 долларов, тогда могут повториться события времен распада СССР. То есть вопрос не санкций, а цен на нефть", — полагает эксперт.

Доктор экономических наук заявил, что и США, и страны Западной Европы действительно опасаются неконтролируемого распада России, поскольку в руках новых региональных элит могут оказаться большие запасы как ядерного, так и химического оружия, которые Запад не сможет контролировать.

"Украине также этого стоит опасаться", — подчеркнул эксперт.

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Теги: #режим Путина#Владимир Путин