У Путина ответили на намерение Украины выйти из Договора о дружбе: отношения уже "трудно чем-то испортить"

Пресс-секретарь президента РФ Песков заверяет, что Россия никогда не была сторонницей ухудшения отношений и сторонницей их свертывания.

В Кремле в связи с желанием официального Киева выйти из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (так называемого «Большого договора») заявили, что отношения между странами «трудно чем-то испортить».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Двухсторонние отношения находятся безусловно в ситуации, которую будет трудно чем-то испортить. Двухсторонние отношения находятся в глубочайшем кризисе. Пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН.

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В тоже время он считает, что «даже в условиях этого глубочайшего кризиса было бы не разумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб народам двух стран».

«Россия никогда не была сторонницей ухудшения отношений и сторонницей свертывания этих отношений. Россия всегда была противницей и оппонентом действий украинского руководства в отношении юго-востока собственной страны. Вот это та ситуация, которую мы имеем» - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для начала реализации процесса по прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан президентами двух стран 31 мая 1997 года.

Государства официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.

К слову, ранее УНИАН уже рассматривал, что дальше следует делать с Договором о дружбе с РФ, срок действия которого формально истек еще в мае 2017 года.