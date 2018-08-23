Не дал отдохнуть: Луценко преждевременно вызвал Холодницкого из отпуска

Холодницкого отозвали из отпуска по двум причинам.

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького отозвали из отпуска.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Генеральной прокуратуре.

"Холодницкий сегодня (в четверг - ред.) вышел на работу, подписывает документы. Сейчас на торжественных событиях", - сказал собеседник УП.

По словам источника, генеральный прокурор Юрий Луценко вызвал Холодницкого из отпуска в понедельник и поручил выйти на работу уже 23 августа.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган рассказала в комментарии "Украинской правде", что Холодницкий и Луценко обсудили рабочие моменты еще 20 августа.

По ее словам, Холодницкого отозвали из отпуска по двум причинам.

"Первая - это жалоба детектива НАБУ на действия одного из прокуроров САП относительно закрытия производства по так называемому делу "рюкзаков", в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чоботаря", - пояснила Сарган.

В этой ситуации, по словам пресс-секретаря Луценко, по закону решение должен принять кто-то из верхушки САП, в частности Холодницкий, а не генпрокурор.

"Второй причиной стало то, что следствие, которое вела совместная группа в одном из производств под процессуальным руководством ГПУ, вышло на чиновника категории А, а чиновники этой категории это исключительная подследственность НАБУ и САП. Соответственно было принято решение генпрокурором и Холодницким о необходимости привлечения к этой группе еще прокуроров САП", - сказала она.

Однако пресс-секретарь не сообщила, о каком производстве идет речь и добавила, что всему свое время.

Сарган пояснила, что после решения этих вопросов Холодницкий сможет продолжить отдых.

Как сообщалось, специализированный антикоррупционный прокурор заместитель генерального прокурора Назар Холодницкий ушел в отпуск 30 июля. Он должен был продолжаться до 13 сентября.