Угроза сразу для двух стран: эксперт назвал цель учений ВС РФ в Приднестровье

Недавно российские военные в Приднестровье провели учения по форсированию Днестра с привлечением бронетехники.

Россия отрабатывает сценарий обострения в Приднестровье, чтобы при необходимости создать военную угрозу для Молдовы и для Украины.

Об этом заявил эксперт по международным вопросам Сергей Даниленко, комментируя несанкционированные учения российских военных в Приднестровье, передает «Обозреватель».

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"Я думаю, россияне отрабатывают механизм, как действовать в закрытом анклаве, подчиняющемся Москве. Это может быть интересно с учетом ситуации с Калининградом, там ведь тоже анклав, который территориально оторван от остальной России", - подчеркнул эксперт.

По словам Даниленко, власти Молдовы, несмотря на часто непоследовательные действия, "все-таки более ориентированы прозападно".

"Поэтому Россия в любой момент будет заинтересована в обострении. Как это будет происходить, пока трудно описать, но аналитики Генштаба РФ это умеют мастерски делать. Они могут разыграть сценарий обострения в Приднестровье. Это интересно с учетом прозападных инициатив части молдавского правительства", - пояснил он.

"Также это опасность на юго-западной границе Украины. Очень "выигрышный" инструмент - в негативном значении для Украины", - добавил эксперт.

Ранее российские военные в Приднестровье провели учения по форсированию Днестра с привлечением бронетехники. Министерство обороны Молдовы назвало действия российской стороны провокацией.