Нуланд: Россия просчиталась с расходами на авантюру в Украине

Об этом заявила сегодня помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, передает "Радио Свобода".

По ее словам, речь идет не только о материальных средствах на содержание десятков тысяч российских военных на границе с Украиной или в Крыму, но и о негативных последствиях санкций и международной изоляции.

"Теперь, когда рубль девальвируется, инфляция свирепствует, стоимость кредитов растет, эти последствия достались обеденным столам россиян", - сказала Нуланд, выступая в Американском институте предпринимательства.

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И при этом она подчеркнула, что США не имеют намерения нанести ущерб российскому народу. Нынешнее положение в России - это лишь следствие выбора самой страны, добавила чиновник, напомнив, что за последние 23 года США предоставили России помощи примерно на 20 миллиардов долларов.

К ряду санкций, которые наложили на Россию США и другие страны, а также Европейский союз из-за ее агрессии против Украины, в последнее время добавляется все более низкая цена на нефть, которая вместе с газом является одним из основных источников бюджетных поступлений России. Все это привело в последние дни к стремительному обвалу российского рубля.